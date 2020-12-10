رقدالين تستعد لعقد المؤتمر العلمي للوسيلة التعليمية

تستعد مراقبة التعليم في رقدالين لانعقاد المؤتمر العلمي الأول للوسيلة التعليمية يوم الأحد المقبل تحت عنوان الوسيلة التعليمية دليل وإرشاد

وينظم المؤتمر قسم دعم وتمكين المرأة بالمراقبة وبالتعاون مع مصلحة المرافق التعليمية قسم تطوير وتفعيل المعامل المدرسية حيث يستهدف مجموعة من معلمات العلوم الكيميائية والأحياء والفيزياء.

يشار إلى ان جميع مدارس التعليم الثانوي العام والخاص بالقسمين الأدبي والعلمي، في رقدالين، استأنفت العام الدراسي 2019/ 2020، وفق الموعد وخطة العمل المحددة من وزارة التعليم في حكومة الوفاق.

وضمن خطة استئناف الدراسة، فتحت 3 مدارس تعليم عام و5 مدارس قطاع خاص، أبوابها، ووفرت مراقبة التعليم لها كل ما يلزم للوقاية من خطر كورونا، كأجهزة قياس الحرارة ومعقمات وكمامات، وسارت ظروف العودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية على مستوى بلدية رقدالين منذ يومها الأول بصورة وظروف طيبة إثر تعاون الجميع لأجل توفير الأجواء الآمنة للدراسة في ظل وجود الجائحة.

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