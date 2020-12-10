ليبيا الان

رقدالين تستعد لعقد المؤتمر العلمي للوسيلة التعليمية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد مراقبة التعليم في رقدالين لانعقاد المؤتمر العلمي الأول للوسيلة التعليمية يوم الأحد المقبل تحت عنوان الوسيلة التعليمية دليل وإرشاد

وينظم المؤتمر قسم دعم وتمكين المرأة بالمراقبة وبالتعاون مع مصلحة المرافق التعليمية قسم تطوير وتفعيل المعامل المدرسية حيث يستهدف مجموعة من معلمات العلوم الكيميائية والأحياء والفيزياء.

يشار إلى ان جميع مدارس التعليم الثانوي العام والخاص بالقسمين الأدبي والعلمي، في رقدالين، استأنفت العام الدراسي 2019/ 2020، وفق الموعد وخطة العمل المحددة من وزارة التعليم في حكومة الوفاق.

وضمن خطة استئناف الدراسة، فتحت 3 مدارس تعليم عام و5 مدارس قطاع خاص، أبوابها، ووفرت مراقبة التعليم لها كل ما يلزم للوقاية من خطر كورونا، كأجهزة قياس الحرارة ومعقمات وكمامات، وسارت ظروف العودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية على مستوى بلدية رقدالين منذ يومها الأول بصورة وظروف طيبة إثر تعاون الجميع لأجل توفير الأجواء الآمنة للدراسة في ظل وجود الجائحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك