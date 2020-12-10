عقيل يستنكر قيام باشاغا بمنع الأشخاص من السفر وتهميش دور القضاء

أكد المحلل السياسي، عزالدين عقيل، أن “آغا” في إشارة إلى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، وليس القضاء، هو الذي يمنع الناس من السفر.

وقال عقيل، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ما يجري اليوم لا يعني إلا أن الخمسة دائمي العضوية بمجلس الأمن والناتو قد جعلوا من الحكم في ليبيا مهزلة حقيقية.

يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قدم شكوى إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، ضد باشاغا يتهمه فيها بمنعه من السفر وعرقلة جهوده الاستثنائية لتوحيد سعر صرف الدينار.

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