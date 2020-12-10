تخريج أول دفعة لقسم القراءات بكلية الشريعة في بني وليد

أقيم في داخل كلية الشريعة التابعة لجامعة بني وليد تخريج أول دفعة لقسم القراءات بكلية الشريعة جامعة بني وليد

وشهد تخريج الدفعة مناقشة بحوث عدد من الخريجين وذلك بحضور عميد الكلية وعدد من أعضاء التدريس وأولياء أمور الخريجين، ويذكر أن القسم استحدث مؤخرا بالكلية حيث تم افتتاحه بالكلية خلال هذا العام.

يشار إلى ان جامعة بني وليد تسعى منذ فترة لتطوير أقسامها ورفدها بالكفاءات والخبرات وآخر مساعيها لذلك كانت بتنظيم ورشة عمل حول تطوير وهيكلة الإدارات التعليمية والتدريبية بالثانوية الصناعية بالمدينة، والتي أقيمت بداخل كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد لتبادل الخبرة العلمية وتطوير الإدارات، في خطوة للتوأمة بين عمل اجتمعت فيه كلية التقنية الإلكترونية والثانوية الصناعية في مدينة بني وليد، إذ شهدت الورشة جانبا حول العمل الإداري من ناحية كيفية صياغة الرسائل الرسمية والمراسلات الإدارية بحسب مهام أقسام الإدارة داخل الثانوية العسكرية في البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية