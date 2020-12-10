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تخريج أول دفعة لقسم القراءات بكلية الشريعة في بني وليد

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم في داخل كلية الشريعة التابعة لجامعة بني وليد تخريج أول دفعة لقسم القراءات بكلية الشريعة جامعة بني وليد
وشهد تخريج الدفعة مناقشة بحوث عدد من الخريجين وذلك بحضور عميد الكلية وعدد من أعضاء التدريس وأولياء أمور الخريجين، ويذكر أن القسم استحدث مؤخرا بالكلية حيث تم افتتاحه بالكلية خلال هذا العام.

يشار إلى ان جامعة بني وليد تسعى منذ فترة لتطوير أقسامها ورفدها بالكفاءات والخبرات وآخر مساعيها لذلك كانت بتنظيم ورشة عمل حول تطوير وهيكلة الإدارات التعليمية والتدريبية بالثانوية الصناعية بالمدينة، والتي أقيمت بداخل كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد لتبادل الخبرة العلمية وتطوير الإدارات، في خطوة للتوأمة بين عمل اجتمعت فيه كلية التقنية الإلكترونية والثانوية الصناعية في مدينة بني وليد، إذ شهدت الورشة جانبا حول العمل الإداري من ناحية كيفية صياغة الرسائل الرسمية والمراسلات الإدارية بحسب مهام أقسام الإدارة داخل الثانوية العسكرية في البلدية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تحيا الرجال ، الدنيا فانية ومن اراد الله به خيرا فليفقهه في الدين ، ان شاء الله بالقبول والثواب ، شكرا لكم اهل الجود والكرم

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