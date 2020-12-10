شركة الخليج العربي للنفط تكرم 87 متقاعدا في طبرق

خاص- أخبار ليبيا 24

كرمت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الخميس، 87 متقاعدا من مرسى الحريقة ومصفاة طبرق.

جاء ذلك في حفل تكريم أقامته الشركة بفندق دار السلام بمدينة طبرق، حضره رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، ومراقب مرسى الحريقة ومصفاة طبرق واللجنة المنظمة لحفل التكريم.

واثنى رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيتة، على جهود المتقاعدين الذين أمضوا أكثر من 40 عاما من العطاء المتواصل في موقع طبرق.

وتم في ختام الحفل توزيع دروع الوفاء وشهادات التقدير على المتقاعدين بالإضافة إلى تسليمهم هدايا تكريما لجهودهم المبذولة فترة عمليهم بموقع طبرق.