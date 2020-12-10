الماية.. افتتاح مدرسة المستقبل بـ”حلة جديدة”

شهدت بلدية الماية افتتاح مدرسة المستقبل التابعة لمراقبة التعليم حيث تم توفير مرافق متطورة وتقنيات تعليمية حديثة.

وفي إطار أعمال التطوير التي أشرفت عليها إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق بدت صورة المدرسة مشرقة لجذب الطلبة حيث تتوافق وأحدث المواصفات والمعايير التي تكفل نجاح العملية التعليمية.

وتميزت الصفوف المدرسية بالتجهيزات الحديثة كالمقاعد والطاولات الدراسية و السبورات واللوحات الجدارية، فضلا عن كونها ذات مساحة مناسبة، إلى جانب توافر الشروط الصحية ومعايير الأمن والسلامة وتحرص الوزارة على أن تكون المدارس بيئة تعليمية جذابة للطلبة.

وقام مدير إدارة التعليم الخاص ومراقب التعليم ببلدية الماية بجولة داخل الفصول الدراسية لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل إدارة المدرسة للوقاية من فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية