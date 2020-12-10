بن شرادة: محاولات تكييف مخرجات الحوار لتناسب أشخاص بعينهم حالت دون تشكيل حكومة جديدة

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن الخلافات العديدة التي حدثت خلال الحوار السياسي الفترة الماضية حالت دون الوصول إلى الحد الأدنى وهو تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية، أن محاولات تكييف مخرجات الحوار السياسي لتناسب أشخاص بعينهم من أسباب الخلافات.

وتابع بن شرادة أن السيناريو الأول المحتمل والذي يعمل عليه الحوار السياسي هو الإبقاء على، فائز السراج، وتشكيل حكومة جديدة يكون رئيسها من الشرق.

وأوضح بن شرادة أن السيناريو الثاني يهدف إلى استمرار الحوارات حتى استخراج القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة نهاية عام 2021 بالإضافة إلى الاتجاه نحو الانتخابات مباشرة دون توحيد المؤسسات خلال هذا العام.

وأشار بن شرادة إلى أن السيناريو الثالث هو اتفاق اللجنة على تسمية الأعضاء والتصويت عليهم، مضيفا أن الخلافات القائمة بين أعضاء الحوار ستحول دون ذلك، لافتا إلى أنه يستبعد هذا السيناريو.

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