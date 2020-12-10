وزير الدفاع الإيطالي: الوضع في ليبيا معقد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

وصف وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني الوضع في ليبيا بـ”المعقد”، مشيرا الى أن سلطات بلاده تعمل على “الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم حل في إطار حوار ليبي داخلي. حل سياسي يؤدي إلى اجراء الانتخابات السياسية نهاية العام المقبل”.

وقال غويريني في لقاء مع طلاب الخميس بمناسبة اليوم المخصص لـ (الشرعية والمؤسسات) اجابة على سؤال حول اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع حكومة الوفاق “لقد حد الصراع الذي حدث في ليبيا من نشاطنا إلى حد كبير، ولكن توجد اليوم مساحة لاستئناف الأنشطة لدعم عملية تعزيز المؤسسات الليبية. وهذا هو التزامنا وهدفنا الأساسي، ونحن نعمل في هذا المجال” بحسب وكالة آكي.

وبين وزير الدفاع أن “ليبيا بالنسبة لإيطاليا هي حقيقة مهمة للغاية من وجهات نظر مختلفة”، بدءا من مصالح الطاقة ومرورا بإدارة تدفقات المهاجرين إلى الأمن ومكافحة الإرهاب.