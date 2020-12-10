وزارة الدفاع بحكومة الوفاق: لدينا معلومات عن تحشيد عسكري قرب سرت والجفرة

صرحت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبي بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، أن هناك معلومات تؤكد على وجود عمليات تحشيد عسكري في مناطق سرت والجفرة من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، بالإضافة إلى وجود مسلحين مدنيين في محيط العاصمة طرابلس

طرابلس سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه إن “وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني تابعت ولا تزال ما يتم من عمليات تحشيد في مناطق سرت والجفرة من قبل القوات التابعة ( لمجرم الحرب حفتر ) حسب وصفها مدعومة من مليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى”.

وأضاف البيان أن “لدى الوزارة معلومات مؤكدةً بتسريب مسلحين على هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس”.

وأكدت وزارة الدفاع لحكومة الوفاق على “دعمها لعملية السلام وما تم الاتفاق حوله في اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية”، محذرة من “أي عملية خرق أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صده بقوة”.

وشدد البيان على أن “دور المؤسسة العسكرية هو حماية الوطن ومؤسسات الدولة وأن حكم الفرد قد تجاوزه الزمن”.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن اتفاق (5 + 5) بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا ناجح، لكن حكومة الوفاق تهدد بالانسحاب منه.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن “القيادة تعرب عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة لمليشيات الوفاق في طرابلس ومصراتة ونقل مليشيات وأسلحة عسكرية باتجاه التماس غرب سرت والجفرة.