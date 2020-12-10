عمل الوفاق تبحث إقامة مركز ليبي فلبيني لتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة  

خاص-أخبار ليبيا 24

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، الدكتور المهدي الأمين، مع سفير الجمهورية الفلبينية في ليبيا “إلمار كاتو” سبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وقال مسؤول مكتب الاعلام بالوزارة، مراد الضبع، لأخبار ليبيا 24، أن اللقاء ناقش تنظيم آليات الاستخدام وتشغيل اليد العاملة، ودخول العمالة الفلبينية الراغبة في العمل بليبيا من خلال توقيع اتفاقية تفاهم بين البلدين.

كما بحث اللقاء إمكانية الاستفادة من الخبرات الفلبينية بمجالات التدريب المهني والحرفي والتقني والمهن الفندقية، وإمكانية إقامة مركز ليبي فلبيني متخصص بليبيا في مجالات التدريب على المهن الطبية والطبية المساعدة عن طريق المشاركة أو الاستثمار مع القطاع الخاص.

وأوضح الضبع، أنه تم الاتفاق على بحث البدء في مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بكلا البلدين، وتخفيف الحظر المفروض علي سفر العمالة الفلبينية الراغبة في العمل بليبيا وذلك للاستفادة في مجالات المهن الطبية والطبية المساعدة والنفط والغاز.