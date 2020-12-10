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لافروف وقرقاش يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا الإثنين المقبل

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، سيناقشان خلال لقاء في موسكو يوم الاثنين المقبل، الوضع في ليبيا.

وقالت زاخاروفا إن الوزيرين سيبحثان تنسيق المواقف حول الأوضاع في ليبيا وجوانب أخرى من الأجندة الإقليمية، كما سيجرى إيلاء الاهتمام لأولوية مهام الحل السياسي المبكر للصراعات والتناقضات المستمرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك احتمالات الاستقرار المستدام في منطقة الخليج.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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