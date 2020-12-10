مصادر: حكومة «الوفاق» الليبية تطلق سراح روسيين

قالت مصادر ليبية ووسائل إعلام روسية إن حكومة «الوفاق الوطني» الليبية أطلقت، اليوم (الخميس)، سراح روسيين كانت قد اعتقلتهما العام الماضي وإنهما سيعودان جوا إلى روسيا، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان اعتقال ماكسيم شوغالي وسامر حسن علي سيفان، المترجم الذي يعمل معه، يمثل عقبة في طريق جهود السلام الليبية مع موسكو المساندة للطرف الآخر في الحرب الأهلية.

وقال مصدر من وزارة العدل بحكومة «الوفاق» إن الرجلين أُطلق سراحهما صباح اليوم. وذكرت وكالة الإعلام الروسية ووكالة «تاس» الروسية للأنباء كذلك أن الرجلين أُطلق سراحهما.

وقالت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء إن شوغالي وسيفان كانا يعملان لدى مجموعة روسية تحمل اسم مؤسسة «حماية القيم الوطنية» واتُهما بالتدخل في الشؤون الداخلية والانتخابات الليبية.