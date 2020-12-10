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إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في الجفارة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام جهاز الحرس البلدي فرع الجفارة وبالتنسيق مع مكتب الرقابة على الاغذية الجفارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة بإتلاف كميات كبيرة من المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية.

وتأتي هذه العملية بعد التبليغ على وجود كميات من المشروبات الغازية ملقاة على جوانب إحدى الطرقات الزراعية بمنطقة الجليده، وقام على إثرها مدير فرع جهاز الحرس البلدي الجفارة بتكليف دوريات الحرس البلدي بمتابعة هذه المواد واتخاذ الإجراءات القانونية قبل إتلافها.

وتشهد الأسواق المحلية انفلاتا نسبيا في الرقابة على الأدوية والأغذية وعلى الرغم من الجهود المبذولة من رجال الحرس البلدي والجهات الضبطية إلا أن قلة الامكانات تقف حجر عثرة أمام تأدية مهامهم، إضافة إلى عدم استتباب الأمن في بعض المناطق وعدم احتكار الدولة للقوة ما يجعلهم في كثير من الأحيان قاصرين على القيام بواجباتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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