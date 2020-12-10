إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في الجفارة

قام جهاز الحرس البلدي فرع الجفارة وبالتنسيق مع مكتب الرقابة على الاغذية الجفارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة بإتلاف كميات كبيرة من المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية.

وتأتي هذه العملية بعد التبليغ على وجود كميات من المشروبات الغازية ملقاة على جوانب إحدى الطرقات الزراعية بمنطقة الجليده، وقام على إثرها مدير فرع جهاز الحرس البلدي الجفارة بتكليف دوريات الحرس البلدي بمتابعة هذه المواد واتخاذ الإجراءات القانونية قبل إتلافها.

وتشهد الأسواق المحلية انفلاتا نسبيا في الرقابة على الأدوية والأغذية وعلى الرغم من الجهود المبذولة من رجال الحرس البلدي والجهات الضبطية إلا أن قلة الامكانات تقف حجر عثرة أمام تأدية مهامهم، إضافة إلى عدم استتباب الأمن في بعض المناطق وعدم احتكار الدولة للقوة ما يجعلهم في كثير من الأحيان قاصرين على القيام بواجباتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية