مصادر: سيتم الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في بنغازي قريبا

أفادت مصادر صحفية، الخميس، بأنه سيتم إطلاق سراح الصيادين المصريين السبعة المحتجزين في مدينة بنغازي قريبا.

وأضافت المصادر أن الصيادين السبعة موجودون حاليا في مقر الشرطة العسكرية في مدينة بنغازى للتحقيق معهم.

وأشارت المصادر إلى أن أسر الصيادين وهم من مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ المصرية كانوا قد وجهوا استغاثات للإفراج عن أبنائهم المحتجزين في سجن بمدينة بنغازى، مضيفين أنهم كانوا يعملون بصورة شرعية في ليبيا لكن تم القبض عليهم منذ نحو شهرين وإيداعهم في سجن بمدينة سرت قبل نقلهم إلى سجن في مدينة بنغازى.

وتابعت المصادر أن رئيس جمعية الصيد الآلى في برج البرلس، حمدى شرابى، أكد أن أهالى أحد الصيادين كان قد تلقى منذ نحو أسبوع اتصالا هاتفيا من أحد أبناء مدينة بنغازى ويعمل صيادا، وأبلغه أن نجلهم مقبوض عليه ومودع بأحد سجون ليبيا ضمن 7 صيادين بتهمة الصيد الخطأ.

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