شركة الخليج العربي: افتتاح نادي وملتقى العاملين بمرسى الحريقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الخميس افتتاح نادي وملتقى العاملين بمرسى الحريقة ومصفاة طبرق.

وبينت شركة الخليج العربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المبنى الذي جرى افتتاحه حوي صالة ألعاب قوى وقاعة بلياردو وصالة انتظار المسافرين ومقهى ومكتب للجنة الرياضية طبرق ومكتب لإدارة الخدمات كما جرى أيضا افتتاح ملعب كرة القدم المعشب.

وقام بافتتاح المبنى رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي أشرف العبار وأعضاء لجنة الإدارة عبدالمطلب صالح أدم، أبوبكر بن عامر وحضر الافتتاح مدراء الإدارات المختصة ومراقب ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق رجب سحنون ورؤساء الأقسام ومشرفي الوحدات ورئيس اللجنة الرياضية العليا جمعة الفرجاني وعدد من مستخدمي ميناء الحريقة ومصفاة طبرق.