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شركة الخليج العربي: افتتاح نادي وملتقى العاملين بمرسى الحريقة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الخميس افتتاح نادي وملتقى العاملين بمرسى الحريقة ومصفاة طبرق.

وبينت شركة الخليج العربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المبنى الذي جرى افتتاحه حوي صالة ألعاب قوى وقاعة بلياردو وصالة انتظار المسافرين ومقهى ومكتب للجنة الرياضية طبرق ومكتب لإدارة الخدمات كما جرى أيضا افتتاح ملعب كرة القدم المعشب.

 وقام بافتتاح المبنى رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي أشرف العبار وأعضاء لجنة الإدارة عبدالمطلب صالح أدم، أبوبكر بن عامر وحضر الافتتاح مدراء الإدارات المختصة ومراقب ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق رجب سحنون ورؤساء الأقسام ومشرفي الوحدات ورئيس اللجنة الرياضية العليا جمعة الفرجاني  وعدد من مستخدمي ميناء الحريقة ومصفاة طبرق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • وكيف شركة خليج عربي – تكون في شمال افريقيا – سميتوها شركة الخليج الليبي …!!! او شركة خليج التحدي الليبي …!!!!
    معناها الخليجيين والمصريين والأجانب – يمصوا في ثروات البلاد – والخربجيين الليبيين المهندسين إبناء ليبيا – يجلسوا في المقاهي والحوانيت …!!!!! خليكم منطقيين شوي – سبحان الله …..!!؟
    الفترة الماضية أسرة ليبية يسكنوا بالقرب من احد الحقول – ابنهم شاب صغير – حوالي 16 او 20 سنة – أصيب بالإعاقة والجلطة بسبب مخلفات النفط والهواء الملوث والمياه الجوفية الملوثة – والله لما إتكلم عالاذاعة لين الناس قعدوا يبكوا عليه – وفهمهم بالخطر من زيادة التنقيب عالنفط والغاز والامراض الي يسببها الثلوث النفطي البيءة والتراب والمياه في المنطقة الي يسكن فيها – تحشموا ورآعوا ظروف الناس واحترموا كلمتهم شوي – حتى فالإعلام المحلي – سبحان الله …!!!!!

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