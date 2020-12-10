دفاع الوفاق: سنتصدى بقوة لأي خرق أو عمل عسكري وحكم الفرد تجاوزه الزمن

قالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، إنها تابعت ولاتزال ما يتم من عمليات تحشيد في مناطق سرت والجفرة من قبل القوات التابعة لـ “حفتر” مدعومة ممن وصفتهم بـ”مليشيات غازية ومرتزقة” تم جلبهم من دول أخرى، مشيرة إلى أن لديها معلومات مؤكدة بتسريب مسلحين على هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دعمها لعملية السلام وما تم الاتفاق حوله فى اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية، محذرة من أي عملية خرق أو إقـدام على أي عمل عسكري، موضحة أنه سيتم صده بقوة.

وأشارت الوزارة إلى أن دور المؤسسة العسكرية هو حماية الوطن ومؤسسات الدولة، مبينة أن حكم الفرد قد تجاوزه الزمن، حسب نص البيان.

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