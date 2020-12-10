فريق عمل حقوق الإنسان: ينبغي أن يكون الالتزام بالحقوق في صميم العملية السياسية

رحبت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المؤلف من هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحبت بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشددت الرئاسة في بيان مشترك اليوم على أن احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا، وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها، محذرة من أن أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف.

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