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دفاع الوفاق تحذر من تسريب عسكريين بلباس مدني حول طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق من عمليات التحشيد في مناطق سرت – الجفرة متوعدة بصد أي عمل عسكري في تلك المناطق

وأكدت الوزارة في بيان لها أن قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات من المرتزقة تواصل التحشيد في المنطقة، وأشارت إلى أن معلوماتها المؤكدة تفيد بتسرب مسلحين في هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس، وشددت الوزارة على أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أو عمل عسكري سيتم التصدي له.

وكان وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، قد لوّح في وقت سابق بالانسحاب من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+”5، مُرجعًا لذك لما وصفه بـ”انتهاكات حفتر”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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