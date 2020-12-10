دفاع الوفاق تحذر من تسريب عسكريين بلباس مدني حول طرابلس

حذرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق من عمليات التحشيد في مناطق سرت – الجفرة متوعدة بصد أي عمل عسكري في تلك المناطق

وأكدت الوزارة في بيان لها أن قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات من المرتزقة تواصل التحشيد في المنطقة، وأشارت إلى أن معلوماتها المؤكدة تفيد بتسرب مسلحين في هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس، وشددت الوزارة على أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أو عمل عسكري سيتم التصدي له.

وكان وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، قد لوّح في وقت سابق بالانسحاب من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+”5، مُرجعًا لذك لما وصفه بـ”انتهاكات حفتر”.

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