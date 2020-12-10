العناصر الطبية بمستشفى الجلاء ببنغازي تناشد الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لحل مشاكل المستشفى

خاص-أخبار ليبيا 24

ناشدت العناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، الحكومة الليبية بالتدخل العاجل والفوري للوقوف على حل المشاكل التي يعاني منها المستشفى.

وقال الأطباء في تصريح لـ وكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن العمليات بالمستشفى توقفت بسبب نتيجة نقص المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى المسكنات والمضادات الحيوية التي يعتمد عليها المستشفى بصفته مستشفى طوارئ.

وأعلن الأطباء، عن وجود نقص حاد في الأكسجين السائل، وكذلك أجهزة أشعة عمليات العظام والبلاتين، مؤكدين أن المستشفى يجري العمليات الحرجة فقط.

كما أكد الأطباء، أن 9 استشاريين واختصاصيين من تخصصات العظام والجراحة والحروق والتجميل والجراحة العامة قدموا استقالاتهم بالإضافة إلى تقاعد بعضهم اختياريا بسبب تردي الأوضاع داخل المستشفى.

وحمل الأطباء المسؤولية إلى إدارة المستشفى، التي وصفوها بالمتقاعسة وغير القادرة على توفير أبسط احتياجات هذا المرفق الهام والذي يعطي مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.

وأشار الأطباء إلى أن المستشفى لم يعاني مثل هذه المشاكل حتى في أحلك الظروف التي شهدتها مدينة بنغازي.