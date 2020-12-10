العقوري يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي التطورات السياسية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال اجتماع افتراضي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل التطورات السياسية في ليبيا وسبل دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار في ليبيا .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الجانبين بحثا القضايا المشتركة وأبرزها أزمة الهجرة والمساعدات الأوروبية إلى ليبيا.

واستعرض رئيس لجنة الخارجية عمل اللجنة فيما يخص ملف الهجرة، والحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف بما يحقق صالح دول المنطقة ويحترم الجانب الإنساني لظاهرة الهجرة .

وأكد العقوري على أهمية الدور الأوروبي باعتبار أوروبا هي الجار الأقرب لليبيا، وضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكبر لدعم جهود التهدئة في ليبيا موضحا وجهة نظره بخصوص الانتخابات القادمة وتفهمه لتطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مشددا على أهمية معالجة الوضع الأمني حتى يشعر الناخب بالأمان بعـيدا عن أي تهديد أو ضغوط .

من جانبه أكد ساباديل حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاستقرار في ليبيا والعمل مع مجلس النواب باعـتباره جسما منتخبا من الشعب الليبي من أجل دعم مسيرة الحوار السياسي.

وجدد الجانبان الحرص على استمرار التواصل والتنسيق، كما عبر ساباديل عن رغبته في زيارة مجلس النواب في مقره ولقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.