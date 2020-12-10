العقوري لمسؤول أوروبي: يجب معالجة الوضع الأمني في ليبيا قبل الانتخابات القادمة

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اجتماعا افتراضيا مع خوسيه ساباديل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الجانبين بحثا التطورات السياسية في ليبيا وسبل دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار في ليبيا، وعددا من القضايا المشتركة أبرزها أزمة الهجرة والمساعدات الأوروبية.

واستعرض رئيس لجنة الخارجية عمل اللجنة فيما يخص ملف الهجرة، والحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي على هذا الملف بما يحقق صالح دول المنطقة ويحترم الجانب الإنساني لظاهرة الهجرة.

وأكد العقوري أهمية الدور الأوروبي باعتبار أوروبا هي الجار الأقرب لليبيا، وضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكبر لدعم جهود التهدئة في ليبيا.

وأوضح العقوري وجهة نظره بخصوص الانتخابات القادمة وتفهمه لتطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مشددا على أهمية معالجة الوضع الأمني حتى يشعر الناخب بالأمان بعـيدا عن أي تهديد أو ضغوط.

وأكد ساباديل على حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاستقرار في ليبيا والعمل مع مجلس النواب باعـتباره جسما منتخبا من الشعب الليبي من أجل دعم مسيرة الحوار السياسي.

وجدد الجانبان الحرص على استمرار التواصل والتنسيق، كما عبر ساباديل عن رغبته لزيارة مجلس النواب في مقره ولقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.