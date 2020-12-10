باشاغا يبحث سبل دعم المجلس الأعلى للقضاء

بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا صباح الخميس مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضوء منصور فتح أفاق التعاون الأمني والقضائي بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء فيما المجالات والأعمال القانونية والأمنية.

وتدارس الطرفان في الاجتماع الذي حضره رئيس إدارة القانون بالمجلس المستشار محمود محمد والمستشار القانوني بالوزارة المرغني الرب، دور وزارة الداخلية في مساعدة ودعم أجهزة القضاء في تنفيذ الأحكام القضائية.

وشدد باشاغا على دور السلطة القضائية التي تعد من أهم ركائز الدولة الحديثة التي يسودها القانون ويلجأ إليها الجميع لصون الحقوق وحماية الحريات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء واحدا من السلطات الثلاث بالدولة.

ومن جهته أشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو سلطة قضائية مستقلة، تتولاها المحاكم وتقوم بتمثيل دورها في فصل المنازعات.

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