«المركزي» يدين قرار منع الكبير من السفر: «باشاغا تجاوز سلطات وظيفته»

دان المصرف المركزي في طرابلس قرار وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشا أغا بمنع محافظ «المركزي» الصديق عمر الكبير من السفر في مهمة رسمية الخميس، واصفا ذلك بأنها «إجراء تعسفي خارج عن القانون، وتجاوز لسلطات وظيفته ومخالفة الكتاب المجلس الأعلى للقضاء»

واعتبر بيان، نشره المركزي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن منع الكبير من السفر بأنه «سلوك خارج عن القانون ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية»

وذكر البيان ان هذا التصرف« هذا التصرف صدر من وزير الداخلية الذي كان حريًا به إحترام دولة القانون والمؤسسات»، مشيرا إلى أن هذا «الخرق للقانون لن يثني المصرف ومحافظة والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة لإلتئام مجلس إدارة المصرف واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جدید للدينار الليبي، وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية».

ونوه المصرف المركزي إلى أنه «لن يتوانى عن إستخدام حقه القانوني في إتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها».

وفي وقت سابق الخميس، تقدم محافظ المصرف المركزي ببلاغ إلى النائب العام طالبه فيه باتخاذ إجراء إزاء واقعة منعه من السفر خارج ليبيا، بأمر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا. وقال الكبير في بلاغه، إنه فوجئ بوجود اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، واصفا قرار باشاغا اليوم الخميس، بأنه «سلوك خارج عن القانون، ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية».

من جهته، وأكد مصدر من وزارة الداخلية لـ«بوابة الوسط» الواقعة، مبررا الإجراء بأنه يدخل في صلاحيات الوزير القانونية في توقيف الأشخاص، لأسباب تتعلق بالأمن العام. واتهم المصدر الصديق الكبير بـ«محاولة ابتزاز الحكومة ووزير داخليتها، بتجميد كافة أرصدة الوزارة، وتعليق اعتماداتها لدى جميع المصارف بحجة عدم تحويل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إيرادات النفط إلى حسابات المصرف المركزي».

ولم يستبعد المصدر أن يكون إجراء المحافظ جاء على خلفية تحقيق يجري بشأن محاولة اقتحام مجموعة من المسلحين مقر مؤسسة النفط في 13 نوفمبر الماضي.

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