بعد الإفراج عنها.. سفينة “مبروكة” تتجه إلى مصراتة

قالت مصادر تركية أن القوات البحرية التابعة للجيش الوطني أطلقت السفينة التجارية التركية التي كانت ترفع علم جامايكا، بعد احتجازها في الخامس من ديسمبر الجاري لعدم امتثال طاقمها للتعليمات.

وأكدت وكالة الأناضول التركية أن السفينة واصلت مسيرها نحو مدينة مصراتة، وكان الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري أعلن الثلاثاء الماضي احتجاز سفينة تحمل اسم “مبروكة” وترفع علم جامايكا، موضحاً أن احتجازها جرى لدخولها إلى منطقة محظورة، وعدم استجابتها للنداءات”، مشيرا إلى أنه تم نقلها إلى ميناء رأس الهلال.

وذكر بيان الجيش أن السفينة المكون طاقمها من 9 أتراك و7 هنود وأذربيجاني واحد، تخضع للتحقيق والمراقبة بسبب انتهاكها القواعد والقوانين البحرية.

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