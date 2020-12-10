الشركسي : ليبيا في أمس الحاجة لتخطي عقبتي التعطيل و المماطلة

دعا عضو ملتقى الحوار، أحمد الشركسي، الخميس، بعدم تعطيل الحوارات، بين مجلسي النواب و الدولة، مشيرا إلى أن ليبيا في أمس الحاجة لتخطي عقبة التعطيل والتسويف و المماطلة.

و أعتبر الشركسي، أن ليبيا بلداً محتلة بقوام عشرين ألف مرتزق وعشر قواعد أجنبية ، لافتا إلى أن التأجيل يضر الأزمة الليبية ، مشددا على ضروة الإسراع بتنفيذ خارطة الطريق.

و ناشد الشركسي، الحكماء و العقلاء، بالتدخل لإنقاذ ليبيا من حرب دولية أخرى، و منع تدفق المرتزقة، و التصدي لإنشاء قواعد عسكرية جديدة، مشيرا إلى أن القوى الخارجية تسعى للتوغل في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24