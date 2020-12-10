مكتب دعم وتمكين المرأة بـ”تعليم الوفاق” يضع خطة العام المقبل

استعرض مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق اليوم الخميس عمل أقسام دعم وتمكين المرأة بمراقبات التعليم، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأقسام في تنفيذ خطة العمل.

وبحث المجتمعون خلال اجتماعهم الدوري الذي عقد بمقر المكتب بمنطقة السياحية بطرابلس مع رؤساء أقسام دعم وتمكين المرأة بمراقبات التعليم بالبلديات برئاسة مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة آمال المالطي وبحضور رئيس قسم الرصد ابتسام غومة ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتورة عائشة كرازة، وعدد من موظفي المكتب، التصور المطروح لخطة عمل العام المقبل كما تطرّق الاجتماع إلى العديد من القضايا التى تتعلق بدعم وتمكين المرأة أبرزها.

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