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«دفاع الوفاق»: نتابع تحشيدات «قوات حفتر» المدعومة من المليشيات والمرتزقة في سرت والجفرة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، برئاسة صلاح النمروش، أنها تابعت ولا تزال ما يتم من عمليات تحشيد في مناطق سرت والجفرة من قبل “قوات حفتر”- في إشارة إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- مدعومة من مليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى.

وادعت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، في بيان لها، أنها تملك معلومات مؤكدة بتسريب مسجلين على هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس.

وتابع البيان الصادر:” في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة دعمها لعملية السلام وما تم الاتفاق حوله في اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية، فإنها تحذر من أي عملية خرق أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صده بقوة” على حد تعبيرها.

ووصلت زعمها:” دور المؤسسة العسكرية هو حماية الوطن ومؤسسات الدولة وأن حكم الفرد تجاوزه الزمن”.

الوسوم

التحشييد الجفرة المليشيات حفتر \سرت دفاع الوفاق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • المضحك انه لا يوجد اسير او جثة قتيل واحد من فاغنر او الجندويد وكل الاسرى لدى المليشيات من الليبيين بينما لدى الجيش الوطنى اسرى من مرتزقة سوريا وتشاد كانت تقاتل مع المليشيات مما يؤكد ان الكذب ليس له رجلين وان الخوان يتنفسون الكذب للتغطية على قضيحتهم بجلب مرتزقة والجيش الوطنى لا يحتاج اصلا لمرتزقة فهو مدعوم باقوى جيوش المنطقة الجيش المصرى الذى حدد خط احمر لا يسمح لاحد بتجاوزه فى الاتجاهين !!!

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