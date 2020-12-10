«دفاع الوفاق»: نتابع تحشيدات «قوات حفتر» المدعومة من المليشيات والمرتزقة في سرت والجفرة

زعمت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، برئاسة صلاح النمروش، أنها تابعت ولا تزال ما يتم من عمليات تحشيد في مناطق سرت والجفرة من قبل “قوات حفتر”- في إشارة إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- مدعومة من مليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى.

وادعت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، في بيان لها، أنها تملك معلومات مؤكدة بتسريب مسجلين على هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس.

وتابع البيان الصادر:” في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة دعمها لعملية السلام وما تم الاتفاق حوله في اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية، فإنها تحذر من أي عملية خرق أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صده بقوة” على حد تعبيرها.

ووصلت زعمها:” دور المؤسسة العسكرية هو حماية الوطن ومؤسسات الدولة وأن حكم الفرد تجاوزه الزمن”.