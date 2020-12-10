غويريني: الوضع في ليبيا معقد وندعم الحل السياسي الذي يؤدي إلى إجراء انتخابات

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أن الوضع في ليبيا “معقد”، مؤكداً أن سلطات بلاده تعمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم حل سياسي في إطار حوار ليبي داخلي، ليؤدي إلى إجراء الانتخابات في نهاية العام المقبل.

و قال غويريني، إن الصراع الذي حدث في ليبيا حدّ من نشاط بلاده إلى حد كبير، ولكن توجد اليوم مساحة لاستئناف الأنشطة لدعم عملية تعزيز المؤسسات الليبية. وهذا هو التزام روما وهدفها الأساسي، منوهاً بأن ليبيا بالنسبة لإيطاليا مهمة للغاية من وجهات نظر مختلفة، بدءا من مصالح الطاقة ومرورًا بإدارة تدفقات المهاجرين إلى الأمن ومكافحة الإرهاب.

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