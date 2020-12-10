مصرف ليبيا المركزي: إدراج الكبير في قوائم الممنوعين من السفر تعسفي ومخالف للقانون

أخبار ليبيا 24

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، إن قرار وزير الداخلية، فتحي باشاغا، القاضي بإدراج محافظه، الصديق الكبير، ضمن قائمة الممنوعين من السفر، جاء بإجراءات تعسفية خارجية عن القانون وبتجاوز لسلطات وظيفته وبالمخالفة كتاب المجلس الأعلى للقضاء.

وأدان مصرف ليبيا المركزي، قرار باشاغا، واصفا القرار بالتعسفي والمخالف للقانون، مشيرا إلى محافظ المصرف الصديق الكبير كان في مهمة رسمية.

واعتبر المصرف القرار بأنه سلوك خارج عن القانون ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية.

وقال البيان، “إن وزير الداخلية كان حري به احترام دولة القانون والمؤسسات”، وأكد المصرف أن هذا الخرق للقانون لن يثني المصرف ومحافظة والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة لالتئام مجلس إدارة المصرف واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جديد للدينار الليبي وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية.

وأكد المصرف في ختام بيانه، على أنه لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها.