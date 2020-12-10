جلوبال بلاتس: صادرات النفط الليبي ترتفع لـ 1.24 مليون برميل يوميا في ديسمبر الجاري

قالت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية، الخميس، إن صادرات النفط الخام والمكثفات الليبية تستعد للقفز إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 1.24 مليون برميل يوميًا هذا الشهر.

وأضافت الوكالة أن هذا الارتفاع يأتي وفقا لتقديرات ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس التي تم تجميعها باستخدام بيانات من مصادر الشحن والتجارة.

ومن المقرر أن يصل متوسط شحنات النفط الخام والمكثفات من ليبيا في ديسمبر إلى 1.237.419 برميل في اليوم مقارنة بـ 1.070.809 برميل في اليوم الشهر الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي شهد فيه إنتاج النفط الليبي انتعاشا سريعا بما يقارب من مليون برميل يوميًا في الشهرين الماضيين، مبينة أن آخر مرة صدرت فيها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رقمًا أعلى في أكتوبر من العام الماضي، عندما بلغ متوسط الشحنات 1.25 مليون برميل في اليوم وفقًا لتقديرات بلاتس.

ولفتت الوكالة إلى أن الزيادة في الصادرات جاءت مدفوعة بزيادة الشحنات من موانئ السدر والزويتينة والبوري والبريقة والزاوية.

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