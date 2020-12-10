«الطيف»: أي حديث عن «المصالحة» في غياب حكومة تتبناها وتحميها غير واقعي

رأى عمار الطيف، القيادي في النظام السابق ووزير السياحة الأسبق، أن أي مصالحة وطنية في ليبيا بحاجة إلى حكومة وحدة تتبناها وتحميها حتى تنجح.

“الطيف” قال إن: “أي حديث عن المصالحة في غياب توازن القوة وفي غياب الحكومة التي تتبنى المصالحة وتحميها، كلام لا يعكس الواقع وبالتالي لا معنى له” وفق قوله.

“الطيف” أضاف على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الخميس قائلاً: “قيام الدولة بأدواتها يقود للمصالحة وليس العكس”.

وأثيرت قضية المصالحة مع النظام السابق خلال الأيام الأخيرة، آخرها دعوة موسى إبراهيم المتحدث باسم حكومة “البغدادي” بالنظام السابق، إلى فتح حوار مع مصراتة.