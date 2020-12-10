«العباني»: «الإخوان» يعملون منذ 2014 على عرقلة عمل «السلطة التشريعية»

قال الدكتور محمد العبانى، عضو مجلس النواب، إن عناصر جماعة الإخوان فى ليبيا يعملون منذ عام 2014، عرقلة البرلمان الليبى، واستهدافه بشكل مستمر، وتابع: “الإخوان حاولوا بقوة السلاح تفجير مجلس النواب وأنا كنت أحد المتواجدين فى تلك الجلسة عند استهدافه ولكن الحمد الله على سلامة كافة النواب الذين لم يطالهم سوء جراء هذا الاستهداف”.

وأضاف “العبانى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، الذى يقدمه الإعلامي المصري مصطفى بكرى، عبر قناة “صدى البلد” المصرية، أن عناصر الإخوان فى ليبيا يعملون على استهداف السلطة التشريعية بشكل دائم”.

وتابع “العباني”: “الإخوان عادوا من الموت بموجب اتفاق الصخيرات الذى تم فى 17/12 من عام 2015 وحتى الآن لا يكفون عن محاولات اختطاف مجلس النواب من أجل إسقاط الجيش الليبى وإبعاده عن مسرح السياسة”.