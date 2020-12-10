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«العباني»: «الإخوان» يعملون منذ 2014 على عرقلة عمل «السلطة التشريعية»

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الدكتور محمد العبانى، عضو مجلس النواب، إن عناصر جماعة الإخوان فى ليبيا يعملون منذ عام 2014، عرقلة البرلمان الليبى، واستهدافه بشكل مستمر، وتابع: “الإخوان حاولوا بقوة السلاح تفجير مجلس النواب وأنا كنت أحد المتواجدين فى تلك الجلسة عند استهدافه ولكن الحمد الله على سلامة كافة النواب الذين لم يطالهم سوء جراء هذا الاستهداف”.

وأضاف “العبانى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، الذى يقدمه الإعلامي المصري مصطفى بكرى، عبر قناة “صدى البلد” المصرية، أن عناصر الإخوان فى ليبيا يعملون على استهداف السلطة التشريعية بشكل دائم”.

وتابع “العباني”: “الإخوان عادوا من الموت بموجب اتفاق الصخيرات الذى تم فى 17/12 من عام 2015 وحتى الآن لا يكفون عن محاولات اختطاف مجلس النواب من أجل إسقاط الجيش الليبى وإبعاده عن مسرح السياسة”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الاخوان يتحالفوا مع الشيطان من اجل السلطة والمال فهم صهاينة المجتمعات الاسلامية وسرطان ينخر الجسد المسلم وراينا مثال ذلك ما حدث فى تونس من تحالف الارهابى الغنوشى والفاسد نبيل القروى رغم ان الغنوشى هو من يصفه بالفاسد وان نبيل القروى يصف الغنوشى بالارهابى ولكن يجمعهم الشيطان ويبارك لهم خطاهم !!

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