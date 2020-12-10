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عدد من طلاب الجامعات الليبية يزورون مواقع أثرية في وادي عتبة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام عدد من الطلبة الدارسين بالجامعات الليبية بزيارة مواقع سياحية وأثرية في منطقة وادي عتبة بهدف اكتساب الخبرة والمعرفة العلمية رفقة أحد الخبراء في مجال السياحة بالمنطقة.

وقصد الطلاب قصر تميرة والمناشي وبن جلدان وبعض الآثار ببلدة أم الحمام، وتعرفوا من خلالها على تاريخها وتداعيات الإهمال فيها وكيف قاومت بعض الآثار عوامل الطبيعة و حافظت على معالمها واندثار الأخرى

وتأتي هذه الزيارة التي اكتست الطابع العلمي أكثر من كونها سياحية، في إطار استعداد الطلبة لإعداد بحوثهم العلمية حيث كان اختيار بلدة أم الحمام كموقع للبحث العلمي في مجال النفط والآثار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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