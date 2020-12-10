مقتل «جلال كريستا» أحد قيادات مصراتة بعد استهدافة بعبوة ناسفة

توفي “أحمد جلال محمود كريستة الغرياني” الشهير بـ”جلال كريستا” من سكان مدينة مصراتة، متأثرا بجروحه البالغة في إحدى مشافي “تركيا” بعد نقله إليها مساء أمس الأربعاء.

وقال مراسل “الساعة24” إن “جلال كريستا” تم استهدافه بعبوة لاصقة وضعت أسفل مركبته الخاصة وانفجارها به أثناء تواجده بشارع “الحرايمي” في مدينة مصراتة بعدف اغتياله، مؤكدا أن عملية الاغتيال نفذت في 13 نوفمبر من الشهر الماضي.

وأوضح مراسلنا، أن عمليه اغتياله جاءت بعبوة لاصقة وتم التكتم عليها بشكل كبير، إلا أن مصادر من المدينة أشارت إلى أن هناك خلافات سياسية أدت إلى قتله دون الإيضاح عن تلك الخلافات.

وأشارت المصادر المطلعة بالمدينة، إلى أن “جلال كريستا” كان أحد قادة “الثوار” إبان أحداث “فبراير 2011” ومنها أصبح في الجانب السياسي، وكان أيضا مرشحا لرئاسة الوزراء، خلال فترة المؤتمر الوطني المنتهي ولايته .