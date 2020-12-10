الحرس البلدي بنغازي يهدد بإغلاق المدارس الخاصة لانعدام الاشتراطات الصحية والنظافة

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي اكتشاف انعدام كافة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة مايجعلها عرضة للإغلاق.

كشف آمر إحدى دوريات غرفة عمليات الحرس البلدي فرع بنغازي نقيب زياد الصلابي، قيامهم بمخالفة عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة نتيجة سوء الأوضاع فيها.

وأوضح الصلابي، أن تلك المؤسسات التابعة للقطاع الخاص تفتقد لمعايير النظافة، ولم تلتزم بالشروط المتفق عليها للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدم التزام المدارس التي تم مخالفتها بكافة الإجراءات القانونية، والفنية المعمول بها للمؤسسات التعليمية، من توفر فصول صحية، وبيئية ومقاعد سليمة، وإضاءة جيدة، وطلاء ودورات مياه، وصرف صحي.

وذكر أنه ابتداء من الأسبوع المقبل لن يتم التهاون مع المؤسسات الخاصة المتجاوزة والمخالفة للقوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وإحالة القائمين عليها للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك لمحاسبتهم.