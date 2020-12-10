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كاميرا 218 تتابع سير رحلة “لمة خوت” صور

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتجهت قافلة رحلة (لمة خوت) التي تضم 320 سيارة و1000 مشارك من أغلب المدن الليبية إلى مدن الجنوب الغربي بعد احتفالية الاستقبال في حي المشاشية بمدينة براك الشاطي.

وخيمت القافلة بالقرب من بحيرة قبر عون وبئر الرونة، ثم انطلقت إلى منتجع قمر الصحراء بمنطقة تكركيبة عبر كثبان رملية بطول 50 كيلو متر.

والتحقت بالرحلة قافلة من القطرون والتبو ليصل العدد إلى 370 سيارة لمجمل الرحلة، وبعد أن خيمت ليلة في منتجع قمر الصحراء واصلت الرحلة إلى مدينة جرمة لتنطلق بعدها إلى أوباري ومنها إلى العوينات، وبعد إقامة حفل استقبال من أهالي أوباري والتخييم ليلة فيها انطلقت من جديد في اليوم السابع لتقطع 60 كيلو متر وصولا إلى جبال أكاكوس إحدى أهم أهداف الرحلة.

وشهدت أيام الرحلة الـ 7 حفلات فنية ولقاءات تعارف أقامها المشاركون في رسالة تواصل مهمة بين الليبيين وسط كل ما يحصل من تجاذبات وصراعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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