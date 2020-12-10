حويلي : ملتقى الحوار فشل مجددا في وضع آلية اختيار السلطة

أكد عضو لجنة الحوار بـ ملتقى تونس عبدالقادر حويلي ، الخميس، مشاركة 65 عضوا من أعضاء الحوار في الملتقى الافتراضي من بين ٧٥ عضوا هم كامل اللجنة.

وأشار حويلي في تصريحات صحفية، إلى أن الجلسة اختتمت بدون التوصل إلى أي جديد أو الاتفاق على ألية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا ، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء طالبوا بالاستمرار في التصويت على الآلياتين الأكثر تصويتا في الجولة السابقة وعدم انتظار مشاركة كافة الأعضاء.

و أكد حويلي – ما انفردت به ليبيا24 سابقا – ، أن البعثة أجرت استطلاع للرأي -غير رسمي وغير ملزم- حول تغير نسبة 75% لتمرير القرارات، كاشفا أن 35% من أعضاء لجنة الحوار صوتوا لصالح الإبقاء على النسبة السابقة للاختيار -75% من الأصوات، وأن 65% من الحضور صوتوا على تغييرها إلى نسبة أخرى.

وأضاف عضو لجنة الحوار أن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أكدت لأعضاء لجنة الحوار أنه سوف تعقد جولة أخرى للتصويت بين الخيار الثاني والثالث من آليات الاختيار.

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