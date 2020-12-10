المركزي يتهم باشاآغا بمحاولة عرقلة توحيد إدارة المصرف وتعديل سعر الصرف

ليبيا – أصدر المصرف المركزي في طرابلس بيانا بشأن ما عبر عنه إعاقة عمله من قبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

البيان الذي صدر الخميس وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أدان قيام باشاغا بإجراءات تعسفية خارجة عن القانون وبالتجاوز لسلطات وظيفته وبالمخالفة لكتاب المجلس الأعلى للقضاء بمنع محافظ المصرف الصديق الكبير في مهمة رسمية.

وأضاف البيان أن منع سفر الكبير الخميس لأداء مهمته يمثل سلوكا خارجا عن القانون ومساسا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشرعية فيما كان حريا بباشاغا احترام دولة القانون والمؤسسات مؤكدا أن هذا الخرق للقانون لن يثني المصرف ومحافظه والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة لالتئام مجلس الإدارة.

وشدد البيان على مسألة استمرار الجهود لاتخاذ القرار المتعلق بتحيد سعر صرف جديد للدينار وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية منوها إلى عدم تواني المصرف عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان مؤسسته والعاملين بها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية