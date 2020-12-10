العقوري يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا التطورات السياسية

أخبار ليبيا24

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل التطورات السياسية في ليبيا وسبل دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار في ليبيا .

واستعرض الجانبان خلال اجتماع افتراضي القضايا المشتركة وأبرزها أزمة الهجرة والمساعدات الأوروبية إلى ليبيا.

وبحث العقوري عمل اللجنة فيما يخص ملف الهجرة، والحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي على هذا الملف بما يحقق صالح دول المنطقة ويحترم الجانب الإنساني لظاهرة الهجرة.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية الدور الأوروبي باعتبار أوروبا هي الجار الأقرب لليبيا، وضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكبر لدعم جهود التهدئة في ليبيا.

وأوضح العقوري وجهة نظره بخصوص الانتخابات القادمة وتفهمه لتطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مشددا على أهمية معالجة الوضع الأمني حتى يشعر الناخب بالأمان بعـيدا عن أي تهديد أو ضغوط.

وبدوره أكد ساباديل حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاستقرار في ليبيا والعمل مع مجلس النواب باعـتباره جسما منتخبا من الشعب الليبي من أجل دعم مسيرة الحوار السياسي.