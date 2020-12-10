النواب الموازي: قرار باشاغا بمنع الكبير من السفر هو والعدم سواء

أكد مجلس النواب الموازي، اليوم الخميس، أن قرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، بمنع محافظ المصرف المركزي طرابلس من السفر، ليس مستظلا بمظلة المشروعية ولا يدور في فلكها ويتساوى مع العمل المادي عديم الأثر القانوني وهو والعدم سواء، مشيرا إلى أنه يمثل اغتصابا للسلطة.

وأوضح المجلس في خطاب موجه للقائم بأعمال النائب العام أن المنع من السفر لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره، وبناء على ذلك، فإن قرار المنع من السفر أيا كانت سلطة إصداره فهو غير مشروع طالما لم يصدر وفقا لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره.

وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هده الواقعة ومنع تكرارها.

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