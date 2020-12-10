المركزي طرابس: “باشاغا” تجاوز سلطات وظيفته وخالف كتاب المجلس الأعلى للقضاء بمنع “الكبير” من السفر

دان المصرف المركزي طرابلس، الخميس، قرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، بمنع محافظ المركزي، الصديق الكبير، من السفر في مهمة رسمية اليوم الخميس.

وأكد المصرف المركزي طرابلس، في بيان له أن قرار باشاغا إجراء تعسفي خارج عن القانون وتجاوز لسلطات وظيفته ومخالف لكتاب المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا إياه سلوكا خارجا عن القانون ومساسا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية.

وأوضح البيان أن هذا التصرف صدر من وزير الداخلية الذي كان حريا به احترام دولة القانون والمؤسسات.

وتابع البيان أن المصرف المركزي أكد أن هذا الخرق للقانون لن يثني المصرف ومحافظه والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة لالتئام مجلس إدارة المصرف واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جدید للدينار الليبي وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية.

وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي شدد على أنه لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها.

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