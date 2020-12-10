بعد تفجير سيارته في مصراتة..وفاة أحمد الغرياني في تركيا

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أكد مصدر مطلع أن أحمد جلال محمود كريستة الغرياني الشهير بـ”جلال كريستة” توفي متأثرًا بجراحه البالغة في إحدى مشافي تركيا بعد تفجير سيارته في نوفمبر.

وأضاف المصدر أن الغرياني من مواليد 1974 ومن سكان مدينة مصراتة تم استهدافه بعبوة لاصقة وضعت أسفل مركبته الخاصة وانفجرت أثناء تواجده بشارع الحرايمي في المدينة.

وأفاد المصدر أن العملية نفذت في 13 نوفمبر 2020، مؤكدًا أنه تم التكتم عليها بشكل كبير بداخل المدينة.

ولفت المصدر إلى أن مصادر من مصراتة أشارت إلى أن هناك خلافات سياسية أدت إلى قتله دون الإيضاح عن تلك الخلافات.

وأشار إلى أن الغرياني كان أحد قادة الثوار إبان احداث فبراير 2011 ومنها أصبح في الجانب السياسي وكان مرشحا لرئاسة الوزراء خلال فتره المؤتمر الوطني المنتهي ولايته.