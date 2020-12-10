«شكشك» يوقع في «أنقرة» اتفاقية جديدة مع محكمة الحسابات التركية

زار رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الخميس، محكمة الحسابات التركية، حيث رحب رئيس محكمة الحسابات التركية برئيس الديوان والوفد المرافق له.

وبحسب بيان لـ”ديوان المحاسبة” اليوم، أبدى رئيس محكمة الحسابات التركية، استعداده لتقديم الدعم في مجالات متعددة، كما تم توقيع اتفاقية تفاهم بين الجانبين تشمل: تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب، بحسب البيان.

أضاف البيان: “تم خلال اللقاء تقديم عدد من الفعاليات من الجانب التركي تمثلت في: استعراض منظومة المراجعة بتكنولوجيا المعلومات say cap، منظومة تحليل البيانات vera، واستراتيجية التواصل” وفق قوله.

حضر من الجانب التركي بجانب رئيس محكمة الحسابات نائب رئيس المحكمة ، ومدير العلاقات الدولية ، ورئيس قسم التدريب وعدد من المختصين في تقنية المعلومات والتخطيط.