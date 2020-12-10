مسؤول فرنسي سابق: سبب الفوضى الرئيسي في ليبيا هو المليشيات التي جلبتها تركيا للبلاد

قال المسؤول السابق بالمخابرات الفرنسية، جون برنار بيناتل، إن السبب الرئيسي للفوضى في ليبيا هو المليشيات التي جلبتها تركيا للبلاد والإخوان في مصراتة.

وأوضح بيناتل، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلق عداء مع فرنسا لعدة أسباب فهو يتصرف كمراجع لمعاهدة لوزان (24 يوليو 1923)، وينتهك القانون الدولي ولا يحترم قرارات الأمم المتحدة، ففي معاهدة لوزان، وافقت تركيا، وهي حليف للإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى، على الخسائر الإقليمية لقبرص ودوديكانيز وسوريا وفلسطين والأردن والعراق والجزيرة العربية.

وأكد بيناتل، أن أردوغان ينتهك أيضًا القانون البحري الدولي من خلال عدم احترامه للمناطق الاقتصادية الخالصة الناتجة عن هذه المعاهدة، كما أنه رغم قرارات الأمم المتحدة التي فرضت حظرًا على الأسلحة على ليبيا، لم يحترم ذلك فحسب، بل انخرط في نقل المليشيات الإرهابية من منطقة الصراع في سوريا التي يسيطر عليها، ونتيجة لذلك، يهدد استقرار منطقة الساحل الأفريقي الناطقة بالفرنسية بأكملها حيث يعيش 93 مليون أفريقي.

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