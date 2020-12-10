وفد أوروبي في «مصراتة» لـ«دعم الاقتصاد الليبي»

عقد أعضاء المجلس البلدي لبلدية مصراتة ظهر اليوم الخميس بمقر المجلس البلدي اجتماعا مع وفد البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد الليبي، وبناء القدرات، ممثلا في مسؤول البرنامج في ليبيا، ورئيس البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد الليبي، وضم الاجتماع أيضا كلا من مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي بوازرة الاقتصاد والصناعة، ومنسق مشروع تعليم ريادة الأعمال في الجامعات الليبية” بحسب بيان للبلدية.

وفقاً للبيان: “تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تطوير الخدمات الرقمية لبلدية مصراتة، من خلال تأسيس الأكاديمية الرقمية في مصراتة، بإدارة وإشراف المجلس البلدي مصراتة، حيث سيقوم البرنامج على تدريب 20 شابا في مجال تطوير التطبيقات البرمجية وتوجيهها، لتعزيز تبني الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطن في بلدية مصراتة”.