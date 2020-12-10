الرابطة العربية لنصرة هانيبال القذافي توجه رسالة عاجلة للنائب العام اللبناني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2020

وجهت الرابطة العربية لنصرة هانيبال القذافي رسالة إلى النائب العام اللبناني للتشاور حول آخر مستجدات قضية استمرار احتجازه في لبنان دون أي تهمة ثابتة له ورغم صدور قرار سابق ببراءته.

وقالت الرابطة في بيان مطوّل إن الكابتن هانيبال معمر القذافي تمكن خلال أحداث 2011، “من النجاة مع زوجته اللبنانية وطفليه وعاش لاجئا سياسيا في سورية وهناك تعرّض لعملية اختطاف من قبل مجموعة مسلحة علمنا فيما بعد أنها تابعة للسيد حسن يعقوب عضو مجلس النواب اللبناني وتوجهت به الى لبنان بعد التعدي عليه بالضرب والإهانة والتعذيب البدني والنفسي وهناك وجهت له مجموعة من الاتهامات.

وطالبت تمكين وفدها الحقوقي من زيارة القذافي في محبسه للاطمئنان على صحته وسلامته، متطلعة إلى فك أسره وتحريره بعد تعرّضه مع أسرته للظلم والاضطهاد والشروع في قتله وملاحقته ثم خطفه وتعريض حياته للخطر وتعرضت حريته للعدوان بسبب جريمة لا ذنب ولا يد له فيها.

يذكر أن هانيبال القذافي اختطف في 2015 في سوريا من مجموعة لبنانية مسلحة واقتادته إلى لبنان أين احتجز دون أي تهم تتعلق به شخصيا.