الزاوية تستعد لاستحقاقها الانتخابي الثاني

تنظم هذه الأيام اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الزاوية الغرب دورة تدريبية لموظفي المراكز الانتخابية بالبلدية بهدف إنجاح الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم ببلدية الزاوية الغرب في دورته الثانية واستهدفت الدورة موظفي المراكز الانتخابية بالبلدية البالغ عددها 25 مركز اقتراع، ويشمل التدريب محاكاة ليوم الاقتراع والعد والفرز حيث تم تدريب 281 موظفا من 64 محطة اقتراع.

و تبذل مساع حثيثة لضمان نجاح العملية الانتخابية ببلدية الزاوية الغرب تشمل كلا من مركز تدريب شهداء الحرشة ، ومركز تدريب أبوعيسى الشمالية ، ومركز تدريب الجيل الصاعد أبوعيسى ومركز تدريب ثورة الحجارة بالصابرية إضافة إلى مركز تدريب المطرد المركزية.

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