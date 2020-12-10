كاجمان وزايد يبحثان الترتيبات الأمنية مع ممثلي «الوفاق» في «5+5»

قالت حكومة الوفاق إن عضوا المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، ومحمد عماري زايد بحثا اليوم الخميس الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين خلال لقاء مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وأشارت الصفحة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء التابع للوفاق، إلى أن «كاجمان وعماري زايد بحثا مع اللجنة حيثيات الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل اللجنة برعاية الأمم المتحدة والترتيبات المطلوب استكمالها في ضوء الاتفاق».

كما ناقش اللقاء «الجوانب المالية لتسهيل عمل اللجنة و الإجراءات التفصيلية للاتفاق السابق لمتابعة عملها، والاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة لوضع المجلس الرئاسي في صورة الخطوات المتخذة بالخصوص»، حسب إدارة التواصل.

وممثلو حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة هم: اللواء أحمد علي أحمد أبوشحمة، وعميد مختار ميلاد النقاصة، وعميد الفيتوري اغريبيل، وعقيد مصطفى محمد يحي، وعقيد رضوان إبراهيم الغراري.

والأربعاء، اطلع رئيس المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش الليبي»، فائز السراج، خلال اجتماع مع اللجنة، على مستجدات المسار العسكري/الأمني الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. و«بحث السراج مع أعضاء اللجنة تفاصيل الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار، وعملية تأمين المنطقة والآليات التنفيذية على الأرض»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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