«صنع الله»: سنقدم كل الدعم لـ«إنعاش الاقتصاد» عبر إنجاز المشروعات الهامة

اجتمع رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، أمس، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، برئيس لجنة ادارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز محمد بن شتوان، حيث تمت مناقشة الاجراءات الإحترازية التي اتخذتها الشركة للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها، كما تم التطرق الى وضعية تطوير الحقول البحرية.

وفقاً لبيان “المؤسسة”: “تمت مناقشة الجوانب المتعلقة بالعمليات والصيانة، ورؤية لجنة الإدارة الجديدة المستقبلية وخططها لزيادة معدلات الانتاج خلال الأعوام المقبلة، كما تم مناقشة الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس لجنة الإدارة المشغل بن شتوان لمجمع مليتة للوقوف على عمليات المجمع وعلى احتياجات العاملين و تحسين الخدمات”.

وقال “صنع الله” بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم الدعم اللازم للشركة، لكي تتمكن من انجاز مشاريعها الهامة، والتي بتنفيذها وانجازها، ستدعم الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في انعاشه” وفق قوله.