غريبيل: هناك بطء في تنفيذ اتفاق إخراج المرتزقة من ليبيا

قال الفيتوري غريبيل، عضو وفد قوات الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إنه من المحتمل تحقيق خطوة إخراج المرتزقة من ليبيا رغم إقراره بوجود بطء في التنفيذ.

وأوضح غريبيل، أن قضية إخراج المرتزقة تتطلب وقتا، وتتطلب أيضا ضغطاً دولياً، مؤكدا أن اللجنة العسكرية المشتركة تعمل بكل قدراتها للتغلب على الصعوبات.

ولفت غريبيل، إلى أنه قد يتم تجاوز فترة التسعين يوماً، فالأمر يعتمد على ظروف العمل ولكن بكل الأحوال سيتم الالتزام بكامل بنود الاتفاق وسيتم المضي قدماً حتى ولو ببطء.

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