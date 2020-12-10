جمارك مطار بنينا تضبط مائة وعشرون ألف قرص “ترامادول”

أخبار ليبيا24 نجح أعضاء مركز جمارك مطار بنينا الدولي اليوم الخميس في ضبط كمية كبيرة من حبوب الترامادول داخل مطار بنينا الدولي قادمة من مصر على متن طائرة من الخطوط الأفريقية. وأوضحت مدير المكتب الإعلامي للجمارك بنغازي منيرة البرعصي أن الكمية المضبوطة كانت عدد 5 طرود ويحتوي كل طرد علي عدد 48 علبة وكل علبة تحتوي علي عدد 500 قرص من أقراص الترامادول.

وتابعت البرعصي أن عبوة الطرد الواحد نحو 24.000 ألف قرص وبلغ إجمالي الكمية المضبوطة عدد 120 ألف قرص مخدر من أقراص الترامادول هندية المنشأ.

وأشارت مدير مكتب الإعلام الجمارك إلى أنه تم حصر الكمية وقام رئيس مركز جمارك مطار بنينا الدولي بإبلاغ النيابة العامة والتي بدورها قامت وعلي الفور بالحضور وفتح تحقيق بالواقعة.

وأضافت البرعصي أنه بعد إجراءات التفتيش والحصر أمرت النيابة العامة بالإتلاف الفوري للكمية.